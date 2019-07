Calciomercato Serie B e Serie C, il punto: Perugia e Salernitana scatenate, per Cacia quarta tappa a Piacenza

CALCIOMERCATO – Non solo il mercato di A. Si muove molto anche in Serie B e Serie C. A fare il punto delle trattative sono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Il Perugia di Massimo Oddo punta ad essere tra le protagoniste della prossima stagione. Chiuso un importante colpo nelle ultime ore: arriva il fantasista Paolo Fernandes dal Manchester City. Il classe ’98 ha giocato le ultime due stagioni al Nac Breda, in Olanda. Obiettivo del Grifone resta Federico Melchiorri.

Il Livorno ad un passo dalla chiusura per Reno Piscopo del Renate. Il calciatore che ha giocato anche nella nazionale olimpica australiana, ha su di sé anche gli occhi della Juventus.

Il Pescara riabbraccia Riccardo Maniero. Il bomber torna biancoazzurro per un anno con opzione.

La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Deli, svincolatosi dal Foggia, mentre Pomini firma con il Venezia. Per l’esperto portiere contratto biennale.

Tris di colpi per la Salernitana di Ventura: Giannetti, Kiyine, Lombardi. Il primo arriva dal Cagliari ed ha firmato un triennale, gli altri due si trasferiscono in prestito dalla Lazio.

Il Bari non si ferma più. i Galletti hanno chiuso l’operazione Andrea Schiavone, ex Venezia e Juventus. Il regista è atteso in città per la firma.

In Serie C, doppio innesto in prestito per l’Olbia. Dal Cagliari arrivano Pitzalis e Lella. Il difensore Della Giovanna e il portiere Seri passano all’Imolese. Il difensore Adorni, ex Parma va alla Vis Pesaro. Daniele Cacia, esperto attaccante, torna per la quarta volta nella sua Piacenza. Cacia ha giocato nel Piacenza altre tre volte, tutte in B. La prima 2003 al 2005, la seconda dal 2005 al 2008 e l’ultima nel campionato 2010/11, per un totale di 61 reti in 134 presenze.