Calciomercato Spagna, Real e Barça continuano ad insistere per Pogba e Neymar

L’intenzione è di non voler mollare la presa fino all’ultimo. Stiamo parlando del Real Madrid e di Paul Pogba. La stampa spagnola fa capire che i blancos non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna e proveranno ad accontentare Zidane. Stesso discorso tra il Barcellona e Neymar, anche se in questo caso c’è da considerare la forte resistenza del PSG sul prezzo. I parigini non hanno intenzione di fare sconti dopo aver comprato ‘O Ney’ 222 milioni di euro. Sempre calda la pista che vede l’inserimento di qualche importante contropartita per ‘ammortizzare’ il costo d’acquisto.