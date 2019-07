Calciomercato, le ultime trattative: tutte le ufficialità, mossa a sorpresa del Torino, novità al Genoa

Ultime trattative di calciomercato, le sessione estiva entra nel vivo. Non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C. Si muove la Salernitana, il club campano ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Marco Firenze che ha firmato con il club granata un contratto triennale con opzione. La Societa’ comunica altresi’ di aver raggiunto l’accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’96 Luigi Carillo e con il centrocampista classe 2000 Biagio Morrone che ha firmato con la Salernitana un contratto triennale con opzione”. Il Parma comunica “di aver rinnovato il contratto con il calciatore Antonino Barillà, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022″.Il Lecce ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista Jacopo Petriccione, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, fino al 30 giugno 2023.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Gabriel Romero a fronte di un corrispettivo di € 26 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Genoa un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con premi a favore del Genoa per massimi € 5,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

“Nicolò Barella è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore italiano arriva dal Cagliari Calcio a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Barella ha firmato un contratto quinquennale”.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Nicolas Bresciani. Il difensore arriva a Reggio Calabria a titolo temporaneo dal Livorno”. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Nicolò Bianchi. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale”, doppio importante innesto in casa Reggina. La coppia Maccarone-Tavano rinnova invece con la Carrarese.

Boateng alla fine potrebbe rimanere al Sassuolo. La Roma cede Gerson al Flamengo.

“Vorrei ringraziarvi per due fantastici anni! Sono stato benissimo e sono davvero grato per l’opportunita’ e il sostegno che mi ha dato la Sampdoria. Grazie a tutti i tifosi! Mi sono goduto ogni momento con voi e spero di rivedervi in futuro. Forza Samp!”. Cosi’ il difensore danese Joachim Andersen ha voluto salutare su Instagram la Sampdoria, il sostituto è Murillo.

In ritiro con il Genoa è arrivato anche il centrocampista Cassata che ha svolto questa mattina le visite mediche a Genova. Mossa a sorpresa in casa Torino, per la porta può arrivare Alberto Paleari, l’anno scorso al Cittadella.

“… Sono stati sei anni fantastici con questa maglia addosso. Sette anni con questa splendida società e con questa città. Siamo cresciuti insieme, lottando e vincendo in ogni categoria. Vorrei ringraziare tutto il mondo Spal, dai miei compagni al mister e al suo staff, dalla società ai magnifici tifosi che abbiamo sempre avuto accanto. Sarete sempre nel mio cuore, è stato un Onore…un abbraccio Manuel”. Manuel Lazzari è un nuovo calciatore della Lazio e ha deciso di salutare i tifosi della Spal.