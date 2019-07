Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato di Serie C, negli ultimi giorni sono arrivate diverse defezioni dovute alle mancate iscrizioni al prossimo torneo, adesso situazione incertissima per quanto riguarda una possibile big del campionato. Stiamo parlando dell’Avellino, reduce dalla promozione in Serie C dopo un campionato da protagonista in Serie D, adesso rischia grosso. A meno di un anno dalla nascita della nuova società il club è nuovamente in vendita, il patron De Cesare è pronto ad ufficializzare il disimpegno dal club, nelle ultime ore stanno circolando voci insistenti che vorrebbero Enrico Preziosi come nuovo numero uno dell’Avellino. Ma il tempo stringe, da oggi tutti i calciatori si sono praticamente svincolati ma sembrano intenzionati ad aspettare l’arrivo di una nuova proprietà, ovviamente solo qualche giorno di attesa prima di iniziare a guardarsi altrove.