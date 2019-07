Catania, ufficiale l’arrivo Pinto: tutti i convocati di Camplone per il ritiro

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pinto, nato a Locorotondo (Bari) il 19 settembre 1991. Il difensore pugliese, che ha sottoscritto un contratto biennale, ha indossato recentemente, in Serie B, le maglie del Pescara (2018/19) e dell’Ascoli (2017/18). Cresciuto nell’Ars et Labor Grottaglie, l’esterno sinistro ha militato per quattro stagioni nel Monopoli, sommando in terza serie 63 presenze, 5 gol e 11 assist nell’arco di due campionati. Pinto si aggregherà domani ai nuovi compagni, già in ritiro a Torre del Grifo.

Il primo gruppo di convocati rossazzurri per il pre-campionato 2019/20 è già in ritiro, a Torre del Grifo: giunti poco prima delle 18.00, Biagianti e compagni si sono radunati in albergo, incontrando in sala meeting lo staff tecnico.

Domani, in programma una doppia seduta.

Attualmente, presenti i seguenti tesserati: Furlan, Pisseri; Calapai, Esposito, Noce, Silvestri; Biagianti, Biondi, Bucolo, Llama, Manneh, Rizzo, Welbeck; Barisic, Brodic, Catania, Curiale, Di Piazza, Distefano, Liguori, Mujkic, Pecorino, Rossetti, Sarno.

A disposizione di mister Campione anche tre giovani calciatori classe 2000, provenienti dal nostro settore giovanile: l’attaccante Alessandro Arena, il difensore Samuele Berti e il centrocampista Andrea Lombardo.

Francesco Lodi e Giovanni Pinto si aggregheranno lunedì 15 luglio.