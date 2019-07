Cessione Milan, con il fondo del Qatar “la discussione è iniziata”…

Continuano ad emergere novità sempre più importanti per quanto concerne la possibile cessione del Milan ad un fondo qatariota. E’ l’Adnkronos a continuare ad approfondire il caso, riferendo di un interesse sempre più concreto: “La discussione è iniziata” avrebbero confermato, con il primo incontro tra alcuni rappresentanti del fondo dell’emirato e altrettanti del club rossonero. Non si tratta però, da quanto specificano, di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ma piuttosto di un personaggio “molto più vicino ad Al-Thani di quanto non lo sia lo stesso Al-Khelaifi.