Cessione Sampdoria, Ferrero: “Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia”

“Cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport – ma se qualcuno facesse un’offerta che non si può rifiutare valuteremo“.

Situazione sempre più intricata dunque, con continui sviluppi e una fine che non si intravede neanche questa volta. Erano attese novità per la fine del mese, ma queste ulteriori dichiarazioni non fanno altro che creare ancora incertezza sulla vicenda.