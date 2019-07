L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mario Gargiulo. Il centrocampista, classe 1996, arriva in granata dall’Imolese, dove ha disputato l’ultimo campionato di Serie C. Cresciuto calcisticamente nel Brescia, sia tra le giovanili che in prima squadra, Gargiulo ha militato successivamente anche nella fila di Bassano, Lucchese e Pontedera.