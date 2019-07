De Rossi, l’Argentina nel destino: alla Roma ha giocato con 10 ex Boca

Il centrocampista Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca, dopo l’addio doloroso alla Roma è pronta una nuova esperienza con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista. L’ambientamento sarà molto facile, sono stati tanti i campioni del paese sudamericano che hanno giocato con lui in 18 anni, ben 18 calciatori argentini e ben 10 hanno vestito la maglia del Boca. L’unico portiere è stato Sebastián Cejas, sbarcato a Roma nel 2001 non ha avuto grandi fortune in giallorosso, in difesa calciatori di tutto rispetto come Nicolás Burdisso, Walter Samuel, Gabriel Heinze e Federico Fazio (come alternative Guillermo Burdisso, Leandro Cufré, Nicolás Spolli e Jonathan Silva), proprio l’amicizia con Budisso è stata decisiva per concludere la trattativa, oltre a Burdisso hanno vestito la maglia delle xeneize anche il fratello Guillermo, Samuel e Silva.

A centrocampo nutrito il numero di compagni, da Fernando Gago a Leandro Paredes passando per Erik Lamela, Diego Perotti, Ezequiel Ponce e Javier Pastore, per l’attacco un nome su tutti è quello di Gabriel Omar Batistuta con cui De Rossi ha condiviso la gioia per lo scudetto nella stagione 2000-2001, non va dimenticato Abel Balbo (149 presenze e 78 gol per lui) ed anche Daniel Osvaldo.