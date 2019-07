Depay, da calciatore a ca…ntante: i social non perdonano, quanti insulti! [VIDEO]

Da calciatore a ca…ntante. Memphis Depay, da qualche anno, produce musica hip hop. Nel video dell’ultimo singolo pubblicato, intitolato ‘Fall Back‘, appare l’attaccante della Roma Justin Kluivert. A fare da sfondo anche un jet privato rosso, che precedentemente era di proprietà di Lewis Hamilton.

Depay ha annunciato la nuova canzone sui propri canali social, riscontrando il parere positivo di molti fan. Non solo riscontri positivi, però, ma anche tanti negativi, con altri altri utenti e tifosi che hanno riempito di insulti l’attaccante del Lione, sia per la canzone che per quello che considerano essere il capriccio di un privilegiato. I tifosi, in particolare, invitano Depay a concentrarsi sul calcio. Tantissimi i commenti che si sono abbattuti sull’olandese: “Sì, ma perché?”, “Oddio, ci risiamo”, “Qualcuno ne sentiva il bisogno?”, “Sei appena riuscito a rendere 50 Cent un rapper migliore”, “Va bene, se è quello che vuoi fare, ma la canzone fa un po’ schifo“, “Ha bisogno di un bel po’ di autotune, è inascoltabile“, “Si prepara così per la prossima stagione?”, “Dopo questa non lo voglio più al Liverpool”, “Capisco perché si butta sulla musica, non ha talento calcistico”, “Sei così pretenzioso”, “Questo video è esilarante per me, vorrebbe essere così tanto un rapper vero”.

Ecco, intanto, il video del nuovo singolo del calciatore.