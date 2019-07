Niente da fare per l’Italia Under 19. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Portogallo e la vittoria contro l’Armenia, serviva un altro successo e invece arriva una sconfitta. Azzurrini sconfitti per 2-1 nella terza e ultima giornata del girone A. Non basta all’Italia il gol di Merola al 35′, nella ripresa un autorete di Gavioli e un rigore trasformato da Abel Ruiz regalano la vittoria e la qualificazione alle semifinali alla Spagna.