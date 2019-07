Fiorentina, Commisso ancora su Chiesa: “Abbiamo visto la partita insieme. Ho preso dei rischi…”

“Chiesa? Si è seduto con me, abbiamo visto la partita insieme. E’ un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di futuro. Lui è un giocatore della Fiorentina e vogliamo tenerlo“. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Stati Uniti dopo la prima partita dei viola nell’International Champions Cup. “Nuovi acquisti? Stiamo lavorando, ma serve tempo. I fiorentini non devono mai dimenticare che ho preso dei rischi, stiamo facendo un grande lavoro. Poi saranno i risultati a giudicare“.

“La partita? La squadra ha giocato benissimo per un’ora. Io mi aspettavo di perdere, perché i messicani giocano e picchiano. Sono molto contento, sono stati bravissimi. Ho visto buonissimi giocatori, stanno lavorando forte. Io ho detto che non importa se si vince o si perde, ma se si gioca forte prima o poi la vittoria arriva. Hanno vinto per noi, c’erano 600 persone della mia azienda, la Mediacom, con tanti bambini che sono venuti a vedere la partita“.