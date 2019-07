Foggia Calcio, si aggiungono altri due indagati oltre ai nove già individuati [NOMI]

Altri due indagati in merito all’inchiesta condotta da Procura e Guardia di Finanza sul Foggia Calcio e riguardante ipotesi di riciclaggio, violazione in materia di reati tributari e false comunicazioni sociali. Ai nove indagati, tra cui i due fratelli ex patron Franco e Fedele Sannella e l’ex presidente Lucio Adolfo Fares, si sono aggiunti anche i fratelli Curci: Massimo, ex vicepresidente della squadra rossonera fino alla primavera del 2017 e il fratello Nicola. L’iscrizione nel registro degli indagati di questi ultimi due è un atto dovuto dopo le perquisizioni del 27 giugno, quando le Fiamme Gialle tornarono, per la terza volta in un anno e mezzo, negli uffici della società di calcio.

Massimo e Nicola Curci sono accusati di violazioni delle leggi tributarie. Massimo Curci venne arrestato nel dicembre 2017 nell’ambito dell’operazione Security della Dda di Milano, con l’accusa di autoriciclaggio. Il 16 luglio 2018 la Guardia di Finanza trovò nella sua villa a Carapelle (Foggia) polizze assicurative, denaro contante, assegni e orologi Rolex per un valore di 4 milioni di euro. Nel febbraio scorso venne condannato in Tribunale a Milano a sei anni di reclusione.