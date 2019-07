Genoa, tutto lo spettacolo della nuova maglia: presentate le divise Kappa [FOTO]

Il Genoa presenta la nuova maglia, grande spettacolo in vista della prossima stagione. Rossa e blu. Centoventisei anni di Storia racchiusi in una casacca che non ha eguali. Il kit home del Grifone per la stagione 2019/20 è fedele alla tradizione, ma anche slanciata verso il futuro, grazie ai materiali performanti e innovativi utilizzati dal nuovo sponsor tecnico Kappa per la realizzazione. La presentazione ai media è avvenuta nella suggestiva cornice di terrazza Mirador presso il Galata Museo del Mare. I tifosi rossoblù che hanno seguito l’evento in live streaming sulla pagina Facebook hanno già promosso a pieni voti l’operato. Anche per quanto riguarda i kit goalkeeper, che presentano un grifone stilizzato. La maglia è stata svelata attraverso un cortometraggio in cartoon con protagonista Grifo, la nuova mascotte del Club.

A prendere la parola per primo l’Ad di Basic Italia Alessandro Boglione: “Siamo un brand sportivo, nasciamo dal calcio. Siamo tornati al Genoa dopo alcuni anni perché ci siamo piaciuti, così come ci è piaciuto il progetto del Presidente Preziosi; ci auspichiamo un futuro ricco di reciproche soddisfazioni”. A seguire le parole del dg corporate rossoblù Ricciardella: “Sono convinto che con la giusta alchimia i rapporti possano durare molti anni. Vestiremo Kappa con la prima squadra, con lo staff e con tutto il settore giovanile. Siamo certi che questa partnership possa essere un volano positivo per i marchi e portare valore a entrambi”.