Infortunio Iago Falque, le ultime sulle condizioni dell’attaccante in vista del Debrecen

INFORTUNIO IAGO FALQUE – Il Torino al lavoro anche di domenica per preparare i prossimi impegni, trasferta contro il Debrecen con l'obiettivo di confermare l'ottimo risultato della gara d'andata (3-0). Questa mattina i granata hanno lavorato sulla parte atletica, tra palestra e campo poi nel pomeriggio sessione tecnico-tattica, conclusa da una partitella a ranghi misti e a tempo ridotto. L'unico assente è stato l'attaccante Iago Falque, lo spagnolo è alla prese con un trauma alla caviglia sinistra, botta ricevuta proprio in occasione della gara d'andata, a questo punto sembra molto vicino il forfait nella gara di ritorno.