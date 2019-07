Inter, l’indizio di mercato è clamoroso: colloquio Conte-Pogba [DETTAGLI]

L’Inter è scesa in campo negli ultimi minuti nel match International Champions Cup, sconfitta contro il Manchester United, finisce 1-0 per i Red Devils. Il match ha dato importanti indicazioni anche per le questioni di calciomercato, in particolar modo panchina per l’attaccante Lukaku, grande obiettivo dei nerazzurri. Clamoroso episodio al termine del match, fitto colloquio tra l’allenatore Antonio Conte ed il centrocampista Pogba, il tecnico con le mani davanti alla bocca per non far capire di cosa stavano parlando. Magari i due avranno parlato proprio di Lukaku oppure anche di altro, proprio nello stesso momento si è visto il belga passare alle spalle.