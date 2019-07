José Mourinho, non c’è l’Europa nel suo futuro: spunta l’ipotesi Cina

Non c’è l’Europa nel futuro di José Mourinho, perlomeno secondo il Telegraph. Il portoghese sarebbe infatti in trattative con Hui Ka Yan, patron del Guangzhou Evergrande, per allenare la squadra cinese nella prossima stagione di Super League al posto di Fabio Cannavaro.

Come riporta il quotidiano, Hui Ka Jan sarebbe determinato a portare lo Special One in Cina per alzare gli standard del campionato cinese. Mourinho potrebbe anche ricevere un’offerta per allenare la nazionale cinese, provando magari a portarla al mondiale che manca dal 2002, incarico che però è stato recentemente affidato a Marcello Lippi.