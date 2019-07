Juve Stabia, è ufficiale: acquistato Bright Addae dall’Ascoli

S.S. Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore classe ‘92 Bright Addae. Il centrocampista ghanese ha militato nelle ultime cinque stagioni nelle file dell’Ascoli disputando un campionato di Lega Pro e quattro in Serie B collezionando nella serie cadetta, compresa l’esperienza al Crotone nella stagione 2012-2013, 134 presenze e mettendo a segno 5 gol. Mediano dall’ottima tecnica e dalla gran forza fisica, Addae ha sottoscritto il contratto con le vespe fino al 2021. Ecco le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore delle vespe: ”Sono molto felice di venire alla Juve Stabia, darò il massimo per questa maglia per regalare soddisfazione ai tifosi. Ringrazio la società ed i dirigenti per la scelta fatta”.

