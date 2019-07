Juventus, continua l’effetto Ronaldo: le parole di Giorgio Ricci sui ricavi

L’effetto Ronaldo continua a farsi sentire. E’ l’opinione del Chief Revenue Officer della Juventus, Giorgio Ricci, intervenuto a margine dell’inaugurazione del nuovo Flagship Store bianconero in corso Matteotti a Milano: “L’effetto Ronaldo c’è ancora, anche sulla maglia nuova, siamo contenti. Ovviamente ha portato l’asticella molto più in alto, quindi diciamo che battere i numeri ogni anno è sempre più difficile. Però stiamo andando bene, anche con i prodotti della nuova linea. Ronaldo ha alzato il livello, sul campo e fuori: abbiamo registrato una crescita abbastanza generalizzata di quello che è il nostro mondo, perché lo ha proiettato su una dimensione più globale. Come club italiano lo vediamo anche molto bene nel confronto con i nostri concorrenti. Ronaldo ci sta consentendo di arrivare a una platea più mondiale rispetto a prima, convertendo subito in generazione di ricavi aggiuntivi. Noi non ci aspettiamo di pareggiare i ricavi ma di migliorarli”.

