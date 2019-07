Juventus, il retroscena di de Ligt: “in Olanda volevano che andassi al Barcellona”

“Le critiche in Olanda? Non le capisco. Volevano che andassi al Barcellona ma la Juve mi ha convinto crede tanto in me. E’ stata una scelta concordata con Raiola, il miglior procuratore al mondo”. Sono le dichiarazioni rilasciate a “DE Telegraaf” del nuovo acquisto della Juventus de Ligt. “Le critiche arriveranno sempre: in Olanda pensano che sia strano non scegliere il Barcellona e preferire la Juve. Decido io: mi sorprendono certi ‘dubbi’. La societa’ bianconera mi ha fatto sentire desiderato e mi ha presentato un piano chiaro. In Italia poi c’e’ il culto della difesa, sara’ una scuola molto buona per me”, ha detto il difensore olandese. “Quella fra l’Ajax e la Juve e’ stata un’operazione molto lunga ma anche la trattativa per l’ingaggio ha richiesto parecchio tempo. Sono state giornate delicate: ora pero’ sono felice che tutto si sia risolto”, ha puntualizzato il neo bianconero.

“Raiola? Mino sa come funziona il mondo del calcio; tratta da tanto tempo con i grandi club. Mi viene sa sorridere quando leggo che e’ stato lui a costringermi a scegliere la Juve. La sua opinione conta molto ma alla fine sono io a prendere le decisioni e a dirgli come procedere”.