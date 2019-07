Juventus, Sarri in conferenza parla di condizione e singoli: “Dybala ‘falso nueve’ ma anche trequartista”

Non solo Antonio Conte. In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico della squadra sfidante, Maurizio Sarri. Inter e Juventus si affrontano infatti domani in ICC, dando vita ad una sorta di ‘antipasto’ di quello che sarà il campionato.

“Juve-Inter non è una partita come le altre – ha detto il tecnico toscano – ma si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, per la condizione fisica e visto il tasso di umidità. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio ripresa contro il Tottenham, nel calcio non si può privilegiare una delle due fasi, quindi lavoriamo molto anche sulla difesa“.

Poi i singoli: “Ronaldo? Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza. Dybala potrebbe fare facilmente il ‘falso nueve’, ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti. Ai giocatori chiedo molto durante l’allenamento. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute e penso che questo gruppo possa farlo con facilità. Credo che il livello degli allenatori italiani sia evidente e da questo punto di vista siamo uno dei movimenti più importanti. Il gap con gli altri campionati come la Premier non è tattico, ma è economico. Rispetto alla prima uscita non mi aspetto molte differenze. In questo tour ci stiamo allenando poco e stiamo giocando molto, quindi la fase decisiva della preparazione sarà da fine luglio al 10 agosto“.

Gli fa eco il portiere Szczesny, anche lui presente in conferenza: “A Nanchino fa molto caldo, ma è una bellissima città e ci sono tantissimi tifosi. Cercheremo di ripagarli domani con un grande spettacolo. Giocando con la linea più alta cambia anche il ruolo del portiere, perché si deve aiutare la squadra con i palloni in profondità. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma ci stiamo lavorando“.