Juventus, visite mediche per il difensore Romero [VIDEO]

La Juventus tra presente e futuro. Altro colpo di mercato per il club bianconero che si è assicurata le prestazioni di Cristian Romero, il difensore classe ’98 è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto. L’argentino nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Genoa e dovrebbe rimanere in prestito in Liguria per un’altra stagione. Si tratta di un calciatore di sicuro talento che ha già dimostrato di essere pronto per una grande squadra, un’altra stagione al Genoa non è però da sottovalutare, sarà fondamentale per il percorso di crescita prima di diventare protagonista con i colori bianconeri.