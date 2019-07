Lazio, visite mediche per Berisha e Bastos [FOTO e VIDEO]

La Lazio continua la preparazione per la prossima stagione, i biancocelesti si candidano ad essere protagonisti in campionato con l’obiettivo di lottare fino alla fine per la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato non ha regalato grossi sussulti ma qualcosa entro le prossime settimana in entrata ed in uscita dovrebbe succedere, soprattutto a tenere banco è la questione legata a Milinkovic-Savic. Nel frattempo tempo di visite mediche per alcuni calciatori della Lazio. Questa mattina sono arrivati alla Clinica Paideia Valon Berisha e Bastos. La squadra adesso si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti. In basso il video.