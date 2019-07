Lecce, Petriccione: “L’idea di confrontarsi in Serie A è stimolante. Play o mezzala? Cambia poco”

“L’idea di confrontarsi nel massimo campionato non può che essere stimolante. Il gradino tra Serie B ed A è molto alto, più grosso di quello tra C e B. Bisognerà migliorare su tutto, secondo me, principalmente sull’aspetto fisico, sulla forza e sulle gambe“. Queste le parole del centrocampista del Lecce Jacopo Petriccione.

“Si sta lavorando nella maniera giusta, i nuovi si sono messi subito a disposizione e si stanno integrando velocemente. Per come ci fa giocare Liverani, privilegiando palla a terra, per me cambia poco se vengo schierato da play o mezzala. Con Tachtsidis nello scorso campionato mi sono trovato molto bene, lui ha qualità e palleggio. I nostri tifosi in questa avventura ci daranno sicuramente una mano, sanno che sarà un campionato in cui ci sarà da soffrire e sono sicuro che soffriranno assieme a noi. Durante tutto l’anno scorso ho potuto verificare il loro attaccamento alla maglia, che è enorme“.