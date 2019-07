Lucchese, il Tribunale dichiara il fallimento della società

Dichiarata fallita, dal Tribunale di Lucca, la Lucchese Calcio, reduce dalla salvezza in Serie C nell’ultimo campionato, ma non iscritta al prossimo. A curare gli interessi della società in questa fase sarà Claudio Del Prete, nominato commissario giudiziale. Nessuno ha tentato di salvare la società. E così si è arrivati all’epilogo del fallimento. Adesso servirà trovare qualcuno che sostenga la nascita di una nuova società dilettantistica. Intanto, il Comune di Lucca ha annunciato di voler rendere lo stadio Porta Elisa idoneo almeno a serie inferiori alla Lega Pro, con i necessari interventi tra i quali quelli di alleggerimento delle attuali torri faro e di stabilizzazione dei solai sottostanti la tribuna. Contestualmente il Comune si adopererà, anche pubblicando una manifestazione di interesse pubblica, per l’attribuzione del titolo di squadra della città, per consentire ad eventuali soggetti interessati di ripartire dal basso e attribuire a Lucca un livello calcistico adeguato.