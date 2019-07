Malattia Mihajlovic, i commoventi messaggi dei calciatori del Bologna [FOTO]

“Non mollare guerriero, vinci la tua battaglia più importante”. Anche Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, testimonia con questo post su Instagram, a cui allega una foto di sé stesso che abbraccia Sinisa Mihajlovic, la vicinanza al suo allenatore. “Siamo tutti con te…”, aggiunge il n. 7 dei rossoblù aggiungendo l’immagine di un bicipite e di un leone.



“E’ stata una botta che nessuno si aspettava. Per noi il mister è come un padre, ora lotteremo per lui come lui ha lottato per noi”. Così Blerim Dzemaili, centrocampista e capitano del Bologna, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’annuncio della malattia di Sinisa Mihajlovic. “Ora dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Il mister vincerà anche per noi questa battaglia. Ci ha dato tantissimo, è una persona fortissima e non abbiamo dubbi che presto tornerà con noi”, ha dichiarato il centrocampista svizzero.