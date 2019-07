Malattia Mihajlovic, il messaggio di Mancini: “Sei troppo forte, e poi dobbiamo giocare a Padel” [FOTO]

La notizia rimbalzata nella notte ha un po’ colto tutti di sorpresa: l’allenatore del Bologna Mihajlovic ha riscontrato alcuni problemi di salute e molto probabilmente lascerà la guida tecnica dei felsinei. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30, terrà una conferenza stampa per spiegarne i motivi.

Nel frattempo, tanti sono i messaggi di affetto di colleghi, ex compagni e tifosi. Tra questi, c’è anche quello del Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, grande amico del serbo nonché suo ex compagno alla Lazio e collaboratore all’Inter. Il ‘Mancio’ si è affidato ad Instagram per lasciare un messaggio a Mihajlovic: “Sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel“, si legge. Di seguito il post.