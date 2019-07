Il difensore Ivan Marcano, appena tornato al Porto, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il centrale spagnolo ha dichiarato al quotidiano “Record”: “Avevo tanta voglia di tornare qui e anche il Porto desiderava che io tornassi. Insomma è stata una decisione ’50/50′ quindi presa da entrambe le parti, anche se forse la mia volontà ha contato più di tutto: non avrei mai dovuto lasciare il Porto, e non a caso da molto tempo pensavo di tornare. Ma, finalmente, adesso sono di nuovo qui”. Chiaro il riferimento alla negativa esperienza alla Roma.

“Ora spero di ripagare con il mio impegno – ha aggiunto il difensore spagnolo – gli sforzi che la dirigenza ha fatto per riportarmi qui. Tanta gente, a cominciare dal tecnico, voleva che io tornassi e adesso spero di dare il mio contributo per vincere il campionato. Sono felice, anche per il fatto che mi abbiano dato il numero 5 che mi dà ancor più fiducia e sicurezza”.