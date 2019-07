Marchisio torna alla Juve? Stupore e ironia sui social: “A sto punto riportateci Del Piero come vice Ronaldo”

Ritorno alla Juve? In questi tempi va di moda. Dopo quello di Bonucci della scorsa estate e quello ormai prossimo di Buffon, secondo TuttoSport anche Marchisio – che ha rescisso con lo Zenit – potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera. Pure in questo caso i social si dividono, tra chi vorrebbe ancora il ‘principino’ in bianconero e chi pensa non serva più alla causa.

“Marchisio lo riprendo subitissimo, non deve giocare, mi basta vederlo con la divisa ufficiale” scrivono i più sentimentali. “Marchisio merita di finire la carriera alla Juve molto più di Buffon” è la frecciatina di un tifoso diretta al portiere campione del mondo. “Comunque mi stupisco che la gente non capisca i benefici di un eventuale acquisto di Marchisio, porterebbe leadership, carisma e trasmetterebbe ai nuovi acquisti lo spirito Juve. Chiaro che dal punto di vista tecnico, non servirebbe a molto però un pensierino lo farei” si legge in un altro commento.

Dall’altra parte, le critiche all’eventuale operazione: “Marchisio è stato un grandissimo giocatore ed è un vero juventino. Però non scherziamo, non è più ai livelli di alcuni anni fa e nella Juventus attuale non ci farebbe niente. Adoro Claudio, però non si può pensare che la Juve migliorerebbe col suo ritorno. Idem per Buffon“. Ancora: “Pensavo che il ritorno di Buffon fosse incomprensibile, ma quello di Marchisio ridefinirebbe il concetto stesso di assurdità“. C’e’ anche chi ironizza sulla nuova politica intrapresa dalla Juve di riportare a casa gli ex juventini: “Alla Juve va di moda fare un anno di Erasmus, dopo Bonucci e Buffon tocca a Marchisio“. Infine: “A sto punto riportateci Del Piero come vice Ronaldo“.