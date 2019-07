Milan-Qatar, trattativa per la cessione: svolta clamorosa in casa rossonera?

Il Milan pensa al presente con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione con l’intenzione di provare a raggiungere la qualificazione in Champions League, obiettivo fallito la scorsa stagione. Ma si pensa anche al futuro, da questo punto di vista importanti novità nelle ultime ore. Secondo quanto apprende l’Adnkronos la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa con i rappresentanti del Fondo di investimento dell’emirato, per la cessione del club ai qatarioti. Addirittura si parla di un incontro previsto per la giornata di oggi tra i vertici del club rossonero e i dirigenti del Fondo qatariota. L’attuale proprietario, il fondo Elliott aveva annunciato un progetto a medio-lungo termine ma l’interesse dell’emirato ha aperto altri scenari. Contattato telefonicamente il club rossoneri non ha voluto commentare la notizia.