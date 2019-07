Mondiale femminile, delirio Usa: Jill Ellis e Megan Rapinoe al settimo cielo

“E’ veramente un gruppo incredibile, è stato un viaggio pazzesco. Non posso che ringraziare le ragazze, è stato fantastico”. Sono le dichiarazioni di Jill Ellis, ct degli Stati Uniti campioni del mondo dopo il successo in finale per 2-0 sull’Olanda nel Mondiale femminile. “Non riuscivo quasi a parlare, ho detto a tutte che sono state incredibili – ha aggiunto – Ho detto solo di godersi il momento. Sono senza parole”.

“Non riesco a descrivere quello che sto provando, è davvero incredibile”. Sono invece le dichiarazioni di Megan Rapinoe, match-winner con il gol del vantaggio su rigore. “In questo momento siamo un po’ pazze, è una cosa speciale – ha aggiunto l’attaccante – Volevamo solamente vincere. La rete di Lavelle? E’ stata pericolosa così tante volte, sono orgogliosa di lei, è una superstar”.