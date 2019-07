Morte Andrea Camilleri, il messaggio del presidente De Laurentiis è commovente

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli sono vicini alla famiglia del maestro Andrea Camilleri. Quanto ci hai fatto piangere e quanto ci hai fatto ridere. Ci mancheranno la tua personalità, la tua cultura, i tuoi romanzi”. E’ questo il messaggio su Twitter da parte del Napoli calcio che ricorda il grande scrittore Andrea Camilleri scomparso oggi, si tratta di una grave perdita per uno dei personaggi più importanti, aveva 93 anni ed era ricoverato da un mese in ospedale per arresto cardio-respiratorio.