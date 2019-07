Napoli, De Laurentiis show: da Icardi a James passando per Rodrigo

Dal ritiro di Dimaro Folgarida, è intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport – Stadio” il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Show del numero uno partenopeo, che racconta tutto. Si inizia dal rapporto con Ancelotti: “Ne ho sentite tante di recente, persino che tra di noi ci sia stata una lite furibonda. Ma io come posso fare per intervenire e frenare questa emorragia di sciocchezze?”. Sui top player che regalerà ad Ancelotti: “Mi capita spesso di sentir parlare dell’esigenza di top player, come se non lo fossero quelli che abbiamo: i Koulibaly, gli Insigne, gli Allan ma anche i Mertens, gli Zielinski, i Fabian Ruiz, che è stato un colpo sensazionale ma sul quale ci si sofferma sempre poco”.

E allora chi arriverà: “L’esigenza direi prioritaria è il capitolo cessioni: abbiamo tanti calciatori in organico ed è giusto ridurlo. Ma siamo attenti e attivi”.

De Laurentiis parla di James: “A Carlo piace molto e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”.

Su Rodrigo, invece: “Preferisce restare lì. Ce lo ha detto e ne prendiamo atto”.

Interesse anche per Elmas: “Ne abbiamo moltissima considerazione, non posso negarglielo, ma dobbiamo necessariamente completare qualche uscita”.

Ancelotti ha detto che non farebbe lo scambio Icardi-Insigne: “E ha ragione. Lui vorrà sempre andare alla Juventus. Anche io preferisco Lorenzo e davanti abbiamo Milik e Mertens”.

Conte ha detto che l’Inter deve colmare il gap con Juventus e Napoli: “Conte, al quale do il bentornato, conosce il calcio italiano. Ha notato i nostri progressi e li ha sottolineati con onestà. La nostra volontà di migliorarci rimane tale anche per il futuro”.

Sarri alla Juventus: “Un bel film di cui ancora non si conosce il copione. Verrà scritto in corsa”.

Sul nuovo San Paolo, De Laurentiis afferma: “Mi piace. Anche se ha il limite di essere uno stadio poco funzionale per il calcio, perché la pista non esiste in nessun impianto in cui giocano i grandi club ed è mal sopportata anche dalla Roma e dalla Lazio”.

Sulla campagna abbonamenti: “La stiamo mettendo a punto. Dobbiamo aspettare che i responsabili delle Universiadi applichino i numeri sulle poltroncine, altrimenti non saremo in grado di presentare l’offerta ai nostri tifosi”.