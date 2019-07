Il Napoli non va oltre il pari contro la Cremonese, finisce 3-3: esordio per Elmas

Non va oltre il pari il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese: finisce 3-3 una gara ricca di colpi di scena. Per la squadra di Ancelotti reti di Insigne (dagli undici metri), Verdi e Younes, per quella di Rastelli, invece, gol siglati da Mogos, Arini e Soddimo, autore del definitivo 3 pari con un perla metà campo simile a quella firmata da Harry Kane contro la Juventus nella International Champions Cup.

Questo l’undici iniziale del Napoli: Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Gaetano, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik. Nella ripresa dentro Di Lorenzo per Hysaj, Maksimovic per Manolas, Luperto per Chiriches, Mario Rui per Ghoulam, Malcuit per Zielinski e Verdi per Mertens. Poi spazio a Tutino e Younes per Milik e Insigne. Infine, dopo un infortunio subito da Malcuit, dentro (esordio assoluto) Elmas, ufficializzato questo pomeriggio dal club partenopeo.