Palermo, l’udienza di Zamparini rinviata al 18 settembre

Sono giorni caldi in casa Zamparini, l’udienza dell’ex presidente del Palermo è durata circa mezzora e poi rinviata al 18 settembre, le accuse sono quelle di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, il processo si svolge in rito abbreviato davanti ai giudici della quarta sezione del tribunale di Palermo, nella seconda udienza sarà presente proprio Zamparini che al momento si trova agli arresti domiciliari ad Aiello del Friuli, adesso è stato autorizzato a presenziare in aula. A rappresentare l’ex rosanero l’avvocato Fabrizio Biondo, il processo era iniziato il 2 luglio poi un rinvio e adesso la decisione di spostare nuovamente l’udienza.