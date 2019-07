Il Napoli si avvicina ad un grandissimo colpo di mercato, stiamo parlando dell’attaccante, Nicolas Pépé del Lille. L’accordo tra i club è stato raggiunto mentre manca ancora quello con il calciatore, la conferma arriva direttamente dal presidente Gerard Lopez, numero uno del Lille, in un’intervista a Tuttosport: “Sono arrivate molte proposte per Pépé e Leao. Al primo l’anno scorso chiedemmo di restare, con la promessa che lo avremmo ceduto in questa sessione di mercato, Mentre per il secondo la situazione è diversa: volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pépé”.

“Per Pépé abbiamo ricevuto offerte che ci soddisfano economicamente da 4 grandi club, mentre per Leao ci sono addirittura 8 squadre di cui 4 italiane. Il Napoli ha offerto solo per Pépé e ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Ora toccherà al giocatore decidere dove andare, anche sulla base delle proposte che i suoi agenti hanno ricevuto dalle 4 società. Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e credo che a metà settimana scioglierà le riserve”.

Nell’affare Pépé-Napoli potrebbe rientrare anche Ounas: “Andando via Pépé, al tecnico Galtier serve un calciatore importante sul lato destro, proprio come Ounas che conosciamo da quando era al Bordeaux: ci ha sempre messo in difficoltà”. E su De Laurentiis che stravede per l’attaccante del Lille: “Parliamo di un giocatore speciale, quasi unico, un’ala destra che fa gol come un 9. In Europa credo che sia secondo solo a Salah ed è raro trovare elementi come loro. Può giocare anche da centravanti e bisogna dire grazie al tecnico Galtier, che lo ha sistemato nel modo giusto nella seconda metà della scorsa stagione. Una statistica dice che negli ultimi 40 metri è il top 3 tra i calciatori decisivi: quando riceve la palla in questa zona del campo, o fa gol, o fa segnare o riceve fallo”.