Raiola esce allo scoperto: “Il Manchester United sa che Pogba vuole andare via”

“Tutti all’interno del club, dal manager ai proprietari, conoscono i desideri di Paul”. A dirlo è Mino Raiola, agente di Paul Pogba, in un’intervista al quotidiano britannico The Times. “Tutti conoscono la volontà di Paul di andare via, siamo in procinto di farlo, tutti sanno quali sono i sentimenti di Paul”, ha aggiunto. Raiola ha fatto capire che Pogba non dovrebbe presentarsi nel tour pre-stagionale dello United in Australia. “Non posso dire nulla, viviamo giorno per giorno”, ha detto Raiola.

Paul Pogba, il Manchester United esce allo scoperto: fissato il prezzo per il francese!