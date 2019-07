La Roma supera il Perugia in amichevole: Dzeko manda messaggi per il mercato

Non solo amichevoli internazionali, si sono giocate anche alcune partite che riguardano le squadre italiane, successo da parte della Roma contro il Perugia, la squadra di Fonseca continua la marcia di avvicinamento all’inizio della prossima stagione, l’obiettivo sarà quello di riscattare l’ultima deludente stagione. I giallorossi hanno battuto il Perugia 3-1, Roma in vantaggio con Dzeko (8′ pt) e raddoppio di Mancini (20′ pt). Accorcia le distanze per i padroni di casa Iemmello (34′ pt). Chiude la partita sul 3-1 ancora Mancini che firma cosi’ una doppietta (45′ st). Indicazioni da parte di Edin Dzeko, il bosniaco è sul mercato ma continua a lottare per il giallorossi, in ballo c’è uno scambio con Icardi.