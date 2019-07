Roma, vittoria in amichevole: tris al Gubbio

Terza amichevole stagionale per la Roma: vittoria contro il Gubbio, 3-0 il risultato finale grazie alle reti di Fazio in avvio, di Antonucci ad inizio ripresa e di Pastore al 90′.

Senza Veretout, con le gambe pesanti per i carichi di lavoro e sotto un caldo afoso, mister Fonseca parte con Mirante tra i pali, Santon, Mancini (poi rilevato da Juan Jesus), Fazio e Spinazzola in difesa, Cristante e Diawara in mezzo al campo, Defrel, Zaniolo e Perotti appena dietro a Dzeko, per l’occasione capitano. Tanti cambi in avvio di ripresa e fascia a Florenzi, ci sono anche Under, Nzonzi e Kluivert.