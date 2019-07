Sassari Latte Dolce, confermato Emanuele Fini: giovane promessa e figlio d’arte

Emanuele Fini, è per tanti il figlio di Michele Fini ex protagonista della serie A ed ora allenatore, ma per il Sassari calcio Latte Dolce è una delle giovani certezze su cui scommettere, ancora una volta, e da cui ripartire, ancora una volta, in vista dello start del prossimo campionato di serie D. Attaccante residente a Sorso nato a Sassari il 30 aprile del 2000, è la ventesima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.

Emanuele Fini, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «Posso dire che pur essendo arrivato a gennaio mi sono inserito al meglio nel gruppo, lo devo al mister ai compagni e alla società. Sono cresciuto molto, passare da un gruppo fatto di soli ragazzi al Cagliari ad un gruppo di uomini come quello biancocleelste è tosta: devi avere mentalità, non è facile abituarsi e adattarsi al cambiamento. C’è ancora tanto da migliorare, questo è sicuramente ovvio da dire, ma il Sassari calcio Latte Dolce è società che punta molto sui giovani, a partire dalla dirigenza con il mister in primis, e questo è atteggiamento importante e poco comune. Si tratta di una grande opportunità. Cosa ami aspetto dal prossimo campionato? Mi aspetto di lavorare duro, di poter contribuire maggiormente alla causa della squadra: iniziando da subito a lavorare qui e non arrivando in corsa spero di poter costruire una stagione ancora diversa e migliore rispetto al passato. Sono contento di essere stato confermato, questa è una famiglia non solo una squadra: mi sento a casa e posso crescere ancora molto».