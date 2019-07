Sassuolo, De Zerbi: “Sensi farà felice Conte. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport“. Il tecnico ha parlato di Sensi e non solo. Sul passaggio del centrocampista neroverde all’Inter, De Zerbi ha dichiarato: “Sono contento quando un giocatore di questo livello va via, come era successo con Boateng al Barcellona a gennaio. Non ho il difetto di essere egoista, quindi quando alleni e ti metti nei panni dei tuoi giocatori e gli chiedi tanto poi li comprendi per le scelte che fanno per la loro carriera. Dietro c’è l’ambizione personale, ecco perché cerchi di non ostacolarli, mettendo in secondo piano le tue esigenze da allenatore e le tue volontà per cercare di accontentare i calciatori. D’altronde diciamo sempre che uno degli obiettivi del Sassuolo è fare crescere i giovani, però ricordiamoci che quando i giovani crescono vogliono misurarsi con le grandi squadre, vogliono lottare per traguardi più grossi di quelli che ha il Sassuolo”.

Dz Zerbi fa il modesto sui suoi meriti nell’esplosione di Sensi: “Con Stefano io non ho fatto niente, non penso di avere meriti. È tutto merito suo, ma voglio anche ricordare la madre e il padre, che gli hanno donato il talento, e poi la società Sassuolo che l’aveva preso tre anni fa. Io ho solamente scelto di farlo giocare di più, perché al primo posto tra i motivi per fare la squadra metto la qualità dei miei calciatori. E Sensi ha davvero grandi qualità”.

Su cosa può dare Sensi all’Inter, De Zerbi aggiunge: “Lui non è solo un playmaker, ma un calciatore a tutto tondo, un uomo vero. Il ruolo è un dettaglio, dove lo metti lo metti lui sa fare bene perché ha tecnica, ha intelligenza, ha personalità, arriva prima degli altri alle soluzioni. L’ho sentito e gli ho dato il consiglio di entrare in punta di piedi a livello di umiltà nello spogliatoio nerazzurro ma anche a piedi uniti per imporsi. Non basta solo andare in quei club, in club importanti come l’Inter si va per cercare di imporsi: Sensi ha la personalità e tutte le qualità per farlo, per diventare un protagonista. Stefano potrà esprimere tutto il talento che ha con un allenatore come Antonio”.

Sul prossimo campionato, De Zerbi è sicuro: “C’è tutta l’élite degli allenatori: Conte e Sarri ma anche Ancelotti, Giampaolo finalmente e meritatamente in una big, Fonseca è preparato, Montella era considerato uno dei migliori fino a qualche anno fa, Di Francesco e Inzaghi sono molto bravi, Gasperini rimane tra i top. Per me che sono il più giovane sarà un onore confrontarmi con tutti loro. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, per me sarà emozionante“.

L’obiettivo del Sassuolo: “Si parla sempre di obiettivi ma prima si deve vedere che squadra si fa. Se vogliamo diminuire il gap con chi ci ha preceduto bisogna fare investimenti importanti. Per ora non giudico, aspettiamo la fine del mercato. Ci stiamo muovendo, vediamo cosa la società riuscirà a raggiungere. Io mi fido”.