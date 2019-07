Serie A, le ultime dai ritiri: goleade in amichevole per Torino, Verona, Atalanta, Lazio e Fiorentina

Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali.

Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 gol in un solo tempo, il secondo. Quattro reti di Belotti, doppietta di Berenguer, a segno anche Bremer, De Silvestri e Iago Falque. Tra soli 11 giorni il Torino debutterà nel secondo turno preliminare di Europa League, contro la vincente di Debrecen-Kukesi (3-0 all’andata). L’andata si giocherà ad Alessandria poiché lo stadio Olimpico Grande Torino non è disponibile.

Prima uscita stagionale per il Verona di Ivan Juric, che al centro sportivo intercomunale di Mezzano ha sconfitto per 12-0 in amichevole il club locale del Primiero. Nel primo tempo a segno Zaccagni e doppietta di Di Carmine, mentre nella ripresa sono il poker di Pazzini, la tripletta di Tupta e i gol di Bessa e Kumbulla a decidere il finale. Buone risposte dopo appena tre giorni di allenamento, con il Verona che diverte i tanti tifosi presenti e dà appuntamento a tutti per la prossima amichevole di mercoledì, sempre a Mezzano.

Vittoria per 5-1 per l’Atalanta sulla Rappresentativa Città di Clusone, una mista di dilettanti locali di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, nel primo test del ritiro, in due tempi da 35′ e 30′. A segno nella prima frazione Barrow (10′ e 31′) su lancio di Gomez e in slalom solitario col sinistro, Borlini (14′), su rigore (fallo di Pessina su Carobbio) per i seriani, Gomez (15′) dal limite e Colley (33′) su passaggio filtrante di Ibanez. Nella ripresa, con esordio del neoacquisto Luis Muriel (21′ al posto di Gomez), chiude il 2002 Traore (10′) su assist dal fondo di Reca. Mancini e Zapata devono ancora aggregarsi al gruppo. Giovedì 18 luglio (ore 17) i nerazzurri affronteranno il Brusaporto (Serie D) per il Trofeo Fra.Mar., mentre domenica prossima sara’ ospite il Renate (serie C).

Lazio scatenata nel primo test amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è imposta per 18-0 contro la locale squadra dell’Auronzo. I marcatori: 6′, 31′, 40′ Correa (L), 11′, 54′ Parolo (L), 13′ Leiva (L), 23′, 29′ Caicedo (L), 33′, 70′ Acerbi (L), 46′, 56′, 72′ Luis Alberto (L), 56′ A. Anderson (L), 66′, 78′ Patric (L), 74′, 75′ Adekanye (L).

La Fiorentina guidata in panchina da Emiliano Bigica, composta per lo più da elementi della Primavera e qualche esubero ancora tesserato con il club viola (il resto della rosa è già negli States per l’International Champions Cup) ha battuto per 6-1 il Real Vicenza in un’amichevole a Moena. A segno Gori e Marozzi nel primo tempo, Spalluto, Kukovec e Simic, quest’ultimo con una doppietta, nel secondo, mentre a passare inizialmente in vantaggio erano stati i veneti con una conclusione a rete da oltre trenta metri di Barrazza all’8′.