Spazio dedicato alla Serie C a Skysport. Alle 14 interviene il presidente Ghirelli

Spazio dedicato alla Serie C a Skysport: a meno dieci giorni dai 60 anni della Serie C, che verranno celebrati il 16 luglio con un evento di rilievo a Palazzo Vecchio con il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e a poco più di un mese dalla nascita della nuova stagione della C. In studio dalle ore 14, interviene Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che affronterà anche altri temi attuali del calcio. Finestra anche sulla Universiade di Napoli, in particolare, sulla Nazionale Universitaria guidata da Daniele Arrigoni, che ieri con il successo per 2-0 sull’Ucraina, si è qualificata prima nel girone.