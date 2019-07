“Invecchiare alla Spal? Io sto bene qui, stiamo lavorando bene, il mister mi vede e ci tiene a me, come la società che è molto seria. Sono felice. Chiaramente nella passata stagione ho fatto bene, ho segnato 17 gol, un record per la Spal che spero di battere quest’anno“. Queste le parole dell’attaccante della compagine ferrarese Andrea Petagna, che ha parlato ai microfoni di Sky direttamente dal ritiro.