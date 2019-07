Spal, Semplici a tutto campo: “Mercato, modulo e vicenda stadio, ecco la situazione”

La Spal si appresta a disputare il suo terzo campionato consecutivo in Serie A. In attesa di buone nuove sulla questione stadio, ha parlato il tecnico Semplici, alla sua sesta stagione in panchina con i ferraresi. Ecco le sue parole.

“Questo campionato per noi sarà molto diverso rispetto a quello dell’anno passato. Diversi attori delle precedenti stagioni se ne sono andati ed alti se ne andranno, a iniziare da Lazzari che era con noi da sei stagioni, si è guadagnato questa possibilità e ritengo che abbia ancora margini di miglioramento. E poi Antenucci e Costa. Ripartiamo da Felipe e Floccari, due leader del nostro gruppo. Mi è sembrato giusto proseguire il cammino qui. Ho avuto alcune chiamate e di questo ho sempre avvisato il direttore generale Vagnati e il presidente Mattioli, ma dopo un giusto periodo di riflessione ho deciso che era giusto continuare ad allenare questa squadra in una città che mi ha dato tanto“.

“Se ci sarà un cambio di modulo? Vedremo. Potremo adottare il 4-4-2 oppure il 4-3-3 o altro a seconda delle situazioni, dipenderà dagli interpreti. Lavoreremo molto sotto questo aspetto. Bisognerà essere bravi con le squadre come noi perché non possiamo sempre sperare di battere Juventus, Roma e Lazio come è avvenuto nel torneo passato. Fares e Petagna ci hanno dato e ci possono ancora dare un contributo importante, ma se rimangono non devono avere la testa da altre parti. Quest’anno sarà difficile in quanto ci sarà un gruppo in gran parte nuovo e bisognerà dare nuove direttive ma lottare partita dopo partita: ce la possiamo fare rimanendo tutti uniti. Io dovrò essere bravo nelle motivazioni. Se poi la salvezza arriverà prima dell’ultima giornata, come è accaduto l’anno passato, sarà un risultato straordinario. Vicenda stadio? Ci piacerebbe iniziare davanti al nostro pubblico, cosa che nelle ultime stagioni non è avvenuta“.