Stati Uniti femminile, Rapinoe: “Se Trump ci invitasse non andrebbe nessuno…”

Ferma nelle sue decisioni, come ormai ha abituato nelle sue uscite pubbliche e come ha abituato in campo. Megan Rapinoe non cambia idea, anzi, tiene a ribadire il concetto: se Trump dovesse invitare lei e la squadra alla Casa Bianca, nessuno andrà. E’ quanto ha riferito ai microfoni della Cnn.

“Non andrò – si legge – e anche le altre ragazze con cui ho parlato esplicitamente non andrebbero. Sarebbe un’opportunità per questa amministrazione di ‘esibire’ la nostra squadra come un trofeo e non penso che per noi abbia senso. E non riesco a immaginare che una delle mie compagne di squadra voglia essere messa in questa posizione. Il messaggio di Trump è di esclusione nei confronti delle persone come me. Lui ha l’incredibile responsabilità come presidente di prendersi cura di ogni singola persona di questo Paese e deve fare meglio per tutti“.