L’uomo del giorno – Christian Abbiati, grande protagonista con la maglia del Milan

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed anche per il Milan, è il compleanno dell’ex portiere Christian Abbiati. Inizia la carriera al Monza ma la prima grande esperienza è con il Milan, diventa un grande protagonista proprio in difesa della porta rossonera. Poi altre esperienze al Genoa, Juventus, Torino ed Atletico Madrid ma il cuore lo riporta nuovamente al Milan. Il 14 maggio 2016 annuncia il ritiro dal calcio giocato alla fine della stagione, con i rossoneri 380 partite e 8 trofei vinti in 15 anni, tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea. Il 14 giugno 2017 torna al Milan come team manager, nel 2018 lascia l’incarico.