Amichevoli, colpo grosso del Brescia contro il Besiktas

Continua la preparazione del Brescia che si affaccia al campionato di Serie A con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, la dirigenza ha costruito una squadra all’altezza, sicuramente in grado di lottare fino alla fine per l’obiettivo. Nel test internazionale vittoria per la squadra di Corini che a Grodig, in Austria, ha battuto i turchi del Besiktas col risultato di 2-0 nel segno di Donnarumma, l’attaccante si è confermato ed è stato autore di una doppietta. Il vantaggio è arrivato al 47′ del primo tempo su cross di Martella, il raddoppio è arrivato nella ripresa in seguito ad un errore del difensore Vida. Il Brescia impressiona soprattutto grazie al solito bomber Donnarumma.