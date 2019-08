Amichevoli, la Roma pareggia con il Bilbao: vittoria per la Sampdoria sullo Spezia, pari per il Cagliari

Importante serata di amichevoli per i club di Serie A. Test a Perugia per la Roma di Fonseca, avversario dei giallorossi l’Athletic Bilbao. Finisce 2-2. Con Schick rimasto a casa per problemi muscolari e Pastore infortunato, mister Fonseca ha lasciato inizialmente in panchina Dzeko e Zaniolo. I baschi hanno sbloccato il risultato al 26′ sull’errore di Diawara, che sul retropassaggio di Mancini si è fatto anticipare da Williams, per l’assist a favore di Muniain, a segno a porta vuota. La Roma ha raggiunto la parità al 14′ della ripresa con una magnifica punizione di Kolarov, che ha mandato la palla all’incrocio dei pali (IN BASSO IL VIDEO). Bilbao in dieci per l’espulsione di Yuri, a causa di un fallaccio su Defrel. Gli spagnoli sono tornati di nuovo in vantaggio con il rigore trasformato da Raul Garcia e concesso per un tocco di mano di Mancini. Nel finale la Roma ha raggiunto la parità con il rigore realizzato da Pellegrini.

Amichevole internazionale per il Cagliari, che a Istanbul ha affrontato il Fenerbahce: la sfida è terminata 2-2. Di Han e Joao Pedro i gol della squadra di Maran. La prima occasione del Cagliari è sui piedi di Pavoletti, che prova a saltare il portiere ma viene atterrato: per l’arbitro non è fallo. Rog si divora il gol del vantaggio. Al 35’ il gol del Fenerbahce con una punizione fantastica di Emre (ex Inter) che supera la barriera, colpisce il palo e si insacca in rete. Prima del termine del tempo, il 2-0 di Ozan a battere Cragno. Al 54’ il Cagliari riapre la partita con Han, che su lancio di Nainggolan batte il portiere avversario grazie a una deviazione. Al 61’ termina la partita del Ninja, sostituito da Cigarini. Un minuto dopo Joao Pedro viene atterrato in area e si incarica del tiro dal dischetto: è 2-2.

Gol e divertimento a La Spezia: con una formazione con tante novità la Sampdoria batte i padroni di casa 5-3. Bene l’argentino Maroni. Di Francesco lascia a riposo diversi titolari tra cui Quagliarella. Dopo 12′ i blucerchiati passano in vantaggio con Bonazzoli, salvo farsi riprendere poco dopo da Gudjohnsen al 18′. La reazione doriana, però, arriva immediatamente e già al 28′ c’è il raddoppio: gran giocata di Maroni, che con un tocco sotto salta Krapikas e fa 2-1. Nella ripresa dopo due minuti ancora un gol della Sampdoria, con Maroni che pennella un filtrante per Ramirez: l’uruguaiano, favorito da un rimpallo, firma il 3-1. Al 6′ accorcia le distanze Pinto su rigore ma poi al 9′ Thorsby si inserisce bene nell’area spezzina e firma il poker. Poi c’e’ l’ingresso di Quagliarella: al 25′ il bomber ha già messo il suo timbro. Negli ultimi minuti Maggiore spreca una ghiotta occasione e al 43′ Gyasi riesce anche ad accorciare le distanze siglando il 3-5.