Balotelli verso il Flamengo: la reazione dei tifosi rossoneri

Si avvicina una nuova avventura per Mario Balotelli, l’attaccante è in trattativa con il Flamengo per un trasferimento in Brasile, nelle ultime ore è arrivata la reazione da parte dei tifosi rossoneri: da una parte entusiasmo per il possibile arrivo di SuperMario e dall’altra anche un pò di perplessità. Il calciatore è libero dopo l’esperienza al Marsiglia ed avrebbe dato l’ok al trasferimento, l’idea del Flamengo è nata dopo le insistenze del tecnico Jorge Jesus che ha chiesto a gran voce l’arrivo di un attaccane. “Non e’ certo una novita’ –ha spiegato il presidente Landim ai ‘media’ locali – che da quando e’ arrivato Jesu’s ci abbia chiesto un attaccante d’area. E da questo punto di vista Balotelli e’ un grande giocatore. I nostri dirigenti hanno avuto un rapido colloquio con lui, ma per ora non c’e’ stato altro. Ma il nostro processo di rinnovamento della squadra e’ in continua evoluzione dall’inizio dell’anno, e continuera'”. Balotelli potrebbe diventare il decimo rinforzo del Flamengo in questo 2019 dopo gli arrivi di Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari’, Filipe Luis, Gerson, Joao Lucas, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Ma ci sono anche delle perplessità.“Balotelli e’ una grande incognita e in ogni caso non lo prenderei mai per un solo anno”, ha detto Dejan Petkovic, ex del Flamengo, altri dubbi sono sul carattere di Supermario e sulla sua passione per le uscite notturne.